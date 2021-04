تمكنت قوات الأمن في مصر بإعدام مدير كرة قدم ارتكب جريمة قتل بحق عمته بعد أن قيدها وجردها من ما تحمله من مصوغات ذهبية في مدينة القنايات.

وبحسب قناة RT، أقدم مدير كرة القدم على جريمته طمعاً بمجوهرات عمته، حيث أقدم على بتكميم فمها بشريط لاصق وقيدها بحبال ثم قام بسرقتها وقتلها ودفنها.

وقد حدثت الواقعة في العام 2019 في مدينة القنايات التي تتبع لمحافظة الشرقية في مصر، وأفزعت الجريمة أهالي المنطقة، وقد وجدت السيدة في مكان متطرف من المدينة وكانت جثتها تحمل علامات جراح أحدها غائر في الرأس وإصابات متعددة في أماكن متفرقة من جسمها.

وقادت التحريات التي أنجزها البحث الجنائي إلى الوصول إلى ابن شقيق المجني عليها والذي يدعى أمين ويبلغ عمره 35 سنة، ويعمل مدير ملعب لكرة القدم.

واعترف الجاني بأنه استدرج عمته إلى مكان متطرف، وقتلها باستخدام قطعة حديدة كانت موجودة بحوزته، وقام بسرق مجوهراتها الذهبية، وقد تم إلقاء القبض عليه وعلى الأداة التي استخدمها في جريمته.

وفي خبر مشابه أحالت محكمة الجنايات في الزقازيق أوراق مجرم آخر إلى مفتي الجمهورية في مصر لأخذ الرأي الشرعي قبل إعدامه لأنه أقدم على قتل شقيقه وثم دفنه في المنزل.

وقد اعترف القاتل أنه قام بقتل شقيقه وبرر جريمته النكراء بسبب شجار متواصل معه، وأخبر القوات الأمنية بالمكان الذي أخفى فيه جثة المقتول، والذي تبين أنه دفنه في حفرة ضمن منزل يملكونه ما يزال قيد الإنشاء.

وتكثر الجرائم في مصر ، بينما تثير بعضها ضجات إعلامية بسبب بعض الجرائم التي تكون تفاصيلها غريبة ويستنكرها الشارع مثلما حصل مع جريمة قتل “اسراء عماد” التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

وقد تصدر الشهر الماضي هاشتاق جريمة عنف ضد فتاة تدعى “اسراء عماد”، موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، وهي فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، متزوجة ولديها طفل، حيث شوَه زوجها وجهها وجسدها، حتى ذهبت لأحد المستشفيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحادثة، حيث روي أحدهم القصة على “تويتر” كاتباً: “اسراء كانت في خلاف مع زوجها بسبب والدته، وقررت تروح تقعد عند أهلها، وأم زوجها طلبت من ابنها إنه يا يطلقها، أو هتاخد منه التاكسي اللي اشترتهوله”.

The post إعدام مدير كرة قدم ارتكب جريمة في مصر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ