سوريا.. مواطن من القامشلي يتبرع بمنزله ويحوله لدار رعاية أيتام

قام مواطن سوري من سكان مدينة القامشلي، ويدعى عبدالنواف الجاسم، بالتبرع بمنزله وتحويله الى دار لرعاية الأطفال الأيتام المتضررين من الحرب.

وأوضح رئيس جمعية الرحمة الخيرية في القامشلي، خالد عزو أن الدار تم افتتاحها لاستقبال الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما لرعايتهم من قبل مختصين حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم مشيرا إلى أنه يوجد حاليا في الدار 9 أطفال بينهم 5 اناث أكبرهم يبلغ من العمر 12 عاما وأصغرهم 4 سنوات.

من جانبه قال المتبرع عبد النواف الجاسم في تصريح لوكالة “سانا“: “ما قمت به واجب إنساني ولا سيما لهذه الفئة المستضعفة” لافتا إلى أن مساعدة الأطفال اليتامى في ظل الظروف الحالية واجب ومسؤولية على الجميع.

وفي الشأن السوري، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف دوام الطلاب في الجامعات يوم الأحد المقبل 25 نيسان.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” ، فقد فوضت وزارة التعليم العالي “رؤساء الجامعات بوضع برامج استئناف امتحانات نظام التعليم المفتوح”.

ويذكر أن الوزارة أعلنت تعليق الدوام في 3 نيسان الجاري حتى 17 نيسان ثم مددت الفترة حتى 24 ليتم استئناف الداوم يوم الأحد القادم.

وفي الساحة السورية، أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 154 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21433 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 12 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1468 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 15088 حالة.

و من جانبه ، أكد الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق أن منحني الإصابات المسجل بدأ بالتسطح في الفترة الأخيرة .

حيث قال الأمين في تصريح له أن ” الفترة الحالية تشهد استقراراً بعدد الإصابات والمراجعين لقسم الإسعاف بحالات تنفسية شديدة ” .

و أوضح أن نسبة الإشغال لأسرة العناية المشددة ما زالت مرتفعة ، بين 90 – 95% ، نظراً لكون المصابين بـفيروس كورونا يقضون فترة زمنية طويلة في المشفى ، وفقاً لموقع أخبار الوطن .

و بالنسبة للقاح أشار الدكتور عصام إلى أنه تم تطعيم حوالي 150 شخص ممن يعملون في القطاع الطبي ( أطباء ، ممرضون … )، مبيناً أن وزارة الصحة قامت بإعداد قوائم بأسماء الراغبين بأخذ اللقاح في الدفعات القادمة .

هذا و كان قد أعلن مدير الصحة في محافظة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أنه تم تخصيص أقسام للعزل خاصة بمرضى كورونا في عدد من مشافي المحافظة وتزويدها بمختلف المستلزمات والأدوية وألبسة الوقاية والأوكسجين.

وقال بين نعنوس أنه تم توفير 30 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى القطيفة و30 سريراً في قسم العزل و4 أسرة عناية بمشفى الزبداني و16 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى قطنا إضافة إلى 6 أسرة في قسم العزل و8 أسرة عناية بمشفى التل و6 أسرة عناية في مشفى جيرود.

