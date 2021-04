العراق يسجل أعلى عدد من إصابات كورونا في الدول العربية

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز مليون إصابة، من بين 40 مليون نسمة يشكلون إجمالي سكان العراق.

وصرحت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كورونا تجاوز مليون حالة، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي

يأتي هذا في وقت يعاني فيه العراق، ومنذ عقود، نقصا في الأدوية والطاقم الطبي والمستشفيات، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة فقد تم تسجيل 8696 إصابة، من بينهم 38 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع عدد العراقيين الذين أصيبوا بكوفيد-19 منذ فبراير العام الماضي إلى 1,001,854 إصابة، بينها 15098 وفاة.

كما أشارت وزارة الصحة العراقية إلى أنها تجري ما يصل إلى 40 ألف فحص يوميا، وهو رقم متواضع في بلد به مدن كثيرة تعد أكثر من مليوني نسمة وذات كثافة سكانية عالية، وفقا لفرانس برس.

الجدير بالذكر أن العراق يعاني من نقص في التجهيزات الطبية لرعاية المصابين الذين يفضل عدد كبير منهم استعمال عبوات الأكسجين في منازلهم بدل التوجه للمستشفيات المتداعية، لكنّه نجح مع ذلك في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا.

وكانت بغداد قد استلمت نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر آلية كوفاكس الدولية التي تهدف لتوزيع منصف للقاحات.

وتلقى حتى الأربعاء 274,343 عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات في ظلّ تشكيك واسع فيها وإحجام عن وضع الكمامات.

