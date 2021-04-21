تونس قد تلجأ إلى غلق الحدود مع ليبيا تخوفا من تفشي سلالات متحورة من كورونا

طرابلس 21 أبريل 2021 (وال)- قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بتونس “الهاشمي الوزير” إن تونس قد تلجأ إلى غلق الحدود مع ليبيا للتصدي لتفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن السلالة البريطانية انتشرت في تونس، مضيفا:” اليوم يجب أن نكون يقظين لأن السلالة الجنوب افريقية اكتشفت في ليبيا، كما تم اكتشاف السلالة البرازيلية في فرنسا”.

وأضاف أن تونس قد تلجأ إلى غلق الحدود مع الدولتين المذكورتين وقد تم تداول هذه النقطة في المجلس العلمي منذ يومين وسنتخذ هذا القرار بناء على تطور الوضع. (وال- طرابلس)

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