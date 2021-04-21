ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يشددان في اتصال هاتفي على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظا على السلم والأمن في المنطقة

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 ابريل 2021 (وال)- أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم اتصالا هاتفيا  مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي  بجمهورية السودان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان ، تبادلا خلاله التهنئة  بمناسبة  شهر رمضان المبارك  والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيزها .

وقدم البرهان خلال الاتصال الهاتفي التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي  بتوليه رئاسة المجلس ، مؤكدا دعم السودان للمجلس الرئاسي وحكومته .

وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية  ذات الاهتمام المشترك  ، وشددا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي  حفاظا على السلم والأمن في المنطقة .

واتفق الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر  على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد ، مؤكدين عزمهما على مواصلة الجهود المشتركة .(وال- طرابلس)

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك