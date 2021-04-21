الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تحث جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك سفير ألمانيا، كريستيان باك، شديد الترحيب بمشاركة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية، هيكو ماس، في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والذي عُقد اليوم الأربعاء 21 أبريل الجاري .

ووفقًا لما نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية فقد رحب المشاركون باعتماد قراري مجلس الأمن ( 2570 ) و ( 2571 ) اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة ويحثون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل، وأكدوا مجدداً إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي .

كما رحب المشاركون في بيان لهم باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل والنتائج التي خلص إليها ، ودعوا مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 01 يوليو.

وحث المجتمعون الدوليون مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وحكومة الوحدة الوطنية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء، وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد، وعلى اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وعلى حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.

وأعرب المشاركون في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عن قلقهم بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة ، مؤكدين أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يزال أمراً بالغ الأهمية ونحث جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. (وال- طرابلس)

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