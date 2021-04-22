انتهى اللقاء الذي جمع نادي ريال مدريد ونادي قادش بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز .

افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل للميرنجي عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء ،ليعزز ألفارو أودريوزولا التقدم بعد مرور ثلاثة دقائق من الهدف الأول بضربة رأسية ،وعند الدقيقة 40 أدرك بنزيما ثاني أهدافه في المباراة وثالث أهداف فريقه .

وارتفع بذلك رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بفارق المواجهات المباشرة عن الوصيف أتلتيكو مدريد ، وفقاً لما ذكر موقع sport 360.

وفي سياق أخر أكد تقرير صحفي إسباني أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حدد وجهته في الموسم المقبل وتألق هالاند بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع دورتموند، وأصبح هدفًا لعمالقة أوروبا في الصيف المقبل.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن هالاند يرغب في الانتقال لريال مدريد في يونيو المقبل، حسبما أوضح (كووورة العربي).

ومن المعروف، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل صيف 2022 وبالتالي، إذا أراد ريال مدريد تحقيق رغبة هالاند وحسم الصفقة هذا الصيف، فعليه أن يلبي طلبات دورتموند.

ويرتبط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعلاقة وطيدة مع مسؤولي دورتموند، وهو ما قد يسهل من حسم الصفقة ورغم الأزمة المالية التي تمر بها أندية العالم، إلا أن ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دفعة واحدة.

ريال لم ينفق على ضم لاعبين جدد طوال هذا الموسم، بسبب أزمة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب طوال الفترة الماضية ولذلك قرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، الدخول بكامل قوته في الميركاتو القادم لتعزيز فريق المدرب زين الدين زيدان وضم الثنائي هالاند ومبابي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لمعرفة قرار مبابي، وإذا لم يجدد سيضطر لبيعه في حالة وصول العرض المناسب ،وأما بالنسبة لهالاند فالأمور تعتبر أكثر تعقيدًا، بوجود منافسة شرسة من عمالقة أوروبا على ضمه، وارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

The post الدوري الإسباني..ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية ويتصدر مؤقتاً appeared first on Souk Ukkaz News.

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