بمبادرة مصرية..العراق يعلن عن إنشاء أول قمر صناعي خاص به

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات العراقية ، رعد المشهداني ،أنه تم الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق، بمبادرة من الحكومة المصرية.

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم بيان المشهداني والذي قال فيه أن “الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص ب‍العراق وتم الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية ،وستنفذه شركة إيرباص الفرنسية “.

وأشار إلى أن “هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات”.

وأردف المشهداني أن “”قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية ،وتم الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص”.

وفي سياق أخر كانت قد أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق عن استثمارها لثلاثة مليارات دولار أمريكي في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشراكة لدعم الشعب الشقيق.

وجاء في بيان مشترك أعلنت عنه دولة الإمارات نشرته مساء اليوم الأحد وكالة الأنباء الإماراتية (وام) وتضمّن مبادرة تستثمر فيها ثلاثة ملايين دولار لتعزيز العلاقات الستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية ولدعم الشعب العراقي.

وصدر البيان المشترك في ختام زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات ،وإن هذه الخطوة تندرج في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما، وفي سبيل الحرص على تعزيز وتطوير المصالح المتبادلة.

وكان نص البيان بحسب “وام”: انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

