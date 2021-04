الأمم المتحدة تسلم سوريا 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، اليوم الخميس من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وأوضح البيان أنه “من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

ومن الشأن السوري، أقر رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ،عن تقدم الرئيس بشار الأسد، أمس الأربعاء، بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

حيث أشار رئيس مجلس الشعب، إلى إستلام 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا .تعلمه بتقديم كل من بشار الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية،. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وكان المجلس قد تلقى من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وسيتنافس المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 مايو الجاري.

ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

ووفق الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءا من الاثنين،. أي حتى 28 من شهر أبريل الجاري.

ومن ضمن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد مكت في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، مما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

