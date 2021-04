السورية للمخابز : العملية الإنتاجية تسير بشكل ممتاز

أكد زياد هزاع المدير العام للشركة السورية للمخابز أن العملية الإنتاجية لرغيف الخبز تسير بشكل ممتاز دون وجود أي عقبات أمامها وفقاً للخطط الحكومية الموضوعة.

حيث قال هزاع في تصريح له أن “المواد الأولية لإنتاج المادة من دقيق وخميرة ووقود متوفرة ومؤمنة لفترة جيدة لن تؤثر على إنتاجنا من الخبز ووضع الرغيف ٱمن ومؤمن وبنسبة ١٠٠٪ ” ، وفقأً لأخبار الوطن .

و أوضح أن السورية للمخابز تتابع كافة المشاكل المتعلقة بعملية الغنتاج و البيع للمعتمدين و المواطنين ، مبيناً انها تدرس خطط جديدة لتطوير العملية .

كما أشار إلى أنه ” يتم البحث مع المحافظات و الإدارات المحلية لتحديد الآلية الأنسب للتوزيع بما يتوافق مع تأمين مادة الخبز وضمان تواجدها بشكل مريح للمواطنين ” .

و يذكر أن سوريا في الفترة الماضية كانت تمر بأزمة محروقات خانقة شلت حركة المرور في البلد بشكل كبير ، مما أدى إلى توقف معظم النشاطات اليومية للمواطنين .

ذلك إضافة لعمليات السرقة و النهب التي تحصل يومياً لمحصول القمح السوري في أراضي الحسكة و دير الزور من قبل القوات الأميركية و الفصائل المسلحة التي تدعمها .

كما تظهر بعض المشاكل الأخرى في مناطق الجنوب السوري ، حيث تحدث مدير زراعة محافظة السويداء في سوريا، أيهم حامد، عن تخوف المزارعين من تدني الإنتاج “واقع حقيقي”، مؤكداً أن الأراضي غير القابلة للحصاد من القمح والشعير تتجاوز الـ70%.

إذ أوضح حامد، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، سبب هذا الخوف بأنه وفقاً “للكشف الحسي للمديرية على المحاصيل الحقلية من قمح وشعير فقد تبين أن الأراضي غير القابلة للحصاد بالقمح تتجاوز 70% من الأراضي المزروعة، في حين تجاوزت الأراضي المزروعة بالشعير تلك النسبة والتي يمكن أن تزيد في كلا المحصولين خلال الأيام القادمة حسب الظروف الجوية”.

وأضاف مدير زراعة السويداء، أن”استمرار الانحباس المطري المترافق مع قلة الأمطار سينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل الحقلية في المحافظة من القمح والشعير وخاصة الأراضي غير المخدمة التي لم يقم أصحابها بتتبع الدورات الزراعية لها من خلال زراعتها عاماً وإراحتها العام الذي يليه”.

وأردف حامد، بأنه “تم تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالقمح في محافظة السويداء والبالغة 44 ألف هكتار إضافة إلى تنفيذ كامل خطة المساحات المزروعة بالشعير والتي وصلت إلى حوالي 20 ألف هكتار”.

وتابع منوهاً إلى “زيادة المساحات المستثمرة للمحاصيل العلفية ضمن خطة مديرية الزراعة من 2300 هكتار إلى حوالي 4 آلاف هكتار في خطة العام القادم كما أن الأراضي التي دخلت الاستثمار بلغت 1200 هكتار لزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة مع بقاء حوالي 33 ألف هكتار غير مستثمرة وتحتاج إلى استصلاح على ساحة المحافظة”.

