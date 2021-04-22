كوفاكس .. الصحة العالمية ترسل لقاح كورونا إلى إدلب

أكدت بعض المصادر المطلعة في مدينة إدلب شمال سوريا ، وصول حوالي 54 ألف جرعة لقاح من قبل الصحة العالمية في إطار مبادرة كوفاكس .

حيث أوضحت المعلومات أن الصحة العالمية أرسلت إلى القطاع الصحي في المدينة 53 ألف و 800 جرعة من لقاح ( لم يذكرنوعه ) ، عن طريق معبر “جيلوه غوزو”، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وفقاً للأناضول .

و سيتم توزيع اللقاحات بداية شهر أيار / مايو القادم ، مع مراعاة الأولوية الصحية ( كبار السن ، أمراض مزمنة ، …) ، بدعم من منظمة الصحة في برنامج كوفاكس .

و يذكر أن حملة ” كوفاكس ” التي أطلقتها المنظمة تهدف إلى إيصال اللقاح لكافة مناطق العالم بحيث يضمن التوزيع العادل للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎

و في السياق نفسه ، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، اليوم الخميس من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

و ذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

و أكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي” ، موضحاً أنه “من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

و في الإطار الطبي ، أكد الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق أن منحني الإصابات المسجل بدأ بالتسطح في الفترة الأخيرة .

حيث قال الأمين في تصريح له أن ” الفترة الحالية تشهد استقراراً بعدد الإصابات والمراجعين لقسم الإسعاف بحالات تنفسية شديدة ” .

و أوضح أن نسبة الإشغال لأسرة العناية المشددة ما زالت مرتفعة ، بين 90 – 95% ، نظراً لكون المصابين بـفيروس كورونا يقضون فترة زمنية طويلة في المشفى ، وفقاً لموقع أخبار الوطن .

و بالنسبة للقاح أشار الدكتور عصام إلى أنه تم تطعيم حوالي 150 شخص ممن يعملون في القطاع الطبي ( أطباء ، ممرضون … )، مبيناً أن وزارة الصحة قامت بإعداد قوائم بأسماء الراغبين بأخذ اللقاح في الدفعات القادمة .

The post كوفاكس .. الصحة العالمية ترسل لقاح كورونا إلى إدلب appeared first on Souk Ukkaz News.

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