الملك سلمان يرأس وفد بلادة في قمة المناخ اليوم

يرأس الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، الوفد السعودي اليوم الخميس، خلال قمة المناخ الافترضية التي تنطلق بمشاركة 40 من قادة دول العالم.

وافادة صحيفة سبق السعودية أن: “استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. وفد المملكة رفيع المستوى في (قمة القادة حول المناخ ) -الافتراضية – التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم”.

وستواصل قمة المناخ أعمالها على مدى يومين والتي تعد “امتدادا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره”.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الأمن الدولي، عن ترحببة بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنهاء الصراع والحروب مع اليمن، وتحقيق السلام في المنطقة.

كما ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان رسمي السعودية واليمن إلى ضرورة للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.

وذكر بيان المجلس:” أن التصعيد في مدينة مأرب “يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه”، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد”.

هذا وأعرب المجلس في بيانه ايضا، عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن، داعيا الحكومة اليمنية بتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.

وفي سياق آخر، أشارت بعض المعلومات المطلعة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات نفطية تخطت قيمتها 400 مليون دولار غلى الحكومة اليمنية .

حيث أوضحت المصادر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ناقشا خلاله آخر التطورات في الساحة ، وفقاً للأناضول .

و قام بن سلمان بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات ” .

و هذا يأتي ضمن المبادرة التي كانت قد اطلقتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق ، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية و وقف الاقتتال الحاصل .

إذ قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

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