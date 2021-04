لغم من مخلفات الإرهاب يودي بحياة طفلة ويصيب اثنين في حماة السورية

لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب اثنين أخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهاب في ريف محافظة حماة وسط سوريا .

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم عن مصدر في قيادة الشرطة قوله أن ” لغم انفجر بمدنيين أثناء رعيهم الأغنام في الأراضي الزراعية التابعة لقرية أبو حبيلات شرق سلمية بريف حماة، وهو ما أدى إلى وفاة الطفلة وإصابة مدنيين اثنين”.

كما أضاف أن “لغم آخر انفجر في منطقة وادي العذيب بالريف الشرقي لسلمية أيضا أدى إلى إصابة مدني ونفوق عدد من الأغنام، والجرحى نقلوا إلى مشفى السلمية الوطني، ومن بينهم شقيقة الطفلة المتوفاة التي تعرضت لجروح، وصفت بأنها طفيفة”.

وفي السياق كان قد استشهد مواطن سوري جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة بريف القنيطرة.

وذكرت وكالة “سانا” أن “مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة خاصة انفجرت في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة ما أدى إلى استشهاد سائقها على الفور”.

يذكر أن مدنيا استشهد وأصيب طفله ومدني آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة، في 26 مارس الماضي، على طريق جبا أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي الثالث عشر من أبريل الجاري ذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) أن عبوة ناسفة انفجرت بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر محلية، إن “عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي”.

وأشارت (سانا)، إلى أن “العبوة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي غربي مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان”.

بالمقابل، ذكر المجلس المحلي لمدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، أن “عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد المدنيين، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.

