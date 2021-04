الممثلة تارا عماد تشارك جمهورها صور من كواليس مسلسل موسى

شاركت الممثلة تارا عماد، والتى تلعب دور” نجاد “، إبنة العمدة في مسلسل موسى، مجموعة من صور الكواليس دورها في المسلسل، خاصة بعد مشاهد الفيضان التي تم خلال إحداث المسلسل وأشاد بها الجمهور والنقاد.

وظهرت الممثلة تارا عماد في الصور التى نشرتها على حسابها على الانستغرام، وهي تضع مكياج الشخصية، وأخري وهي تصفف شعرها، وإضافة علي صور تكشف كواليس عملها مكياج الجروح وصور أخري من مشاهد الزفاف، وكتبت تارا علي صور الكواليس بـ ” مقتطفات كواليس مسلسل وملحمة موسى رمضان٢٠٢”.

وكانت الممثلة نجاد (تارا عماد) أو حبيبة موسى قد توفيت غرقا في أحداث المسلسل، والتي تمثل غرق القرية سبب السيول، فقد تسببت في تدمير القرية، بالرغم من محاولات موسي إنقاذها ووضعها على سطح أحد المنازل، وذهب لإنقاذ والدتة، ولكن عندما عاد لها وجدها قد فارقت الحياة.

ويحظى مسلسل موسى، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني الحالي، بشعبية كبيرة من قبل جمهور الفن في الدول العربية.

وسرعان ما يتصدر المسلسل تريند قائمة الأكثر تغريدًا عبر تويتر، تزامنًا مع عرض حلقة المسلسل عبر التليفزيون، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وفى ألبوم نشرته الصفحة الرسمية لمسلسل موسى منذ ساعات عبر موقع فيس بوك، ضم عددا من التغريدات التي تعلق على أداء محمد رمضان في المسلسل وعلى حبكة الدراما والممثلين المشاركين في العمل.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت في الألبوم “موسى كالعادة فكل سنة يبهرنا محمد رمضان ودايمًا يكون مسلسله أفضل مسلسل في رمضان قوي يا أبو رمضان دايمًا”.

وأضاف آخر: “موسى مسلسل ولا غلطة وكل حلقة تحمس أكثر من الثانية كالعادة كل سنة متميز بأعماله”، وتابع آخر قائلاً: “هذا مو مسلسل هذا تحفة فنية وملحمة أسطورية”، بينما كتب آخر: “الله على حلقة اليوم الأداء الراقي السلس والتغذية البصرية لمحمد سلامة”.

على صعيد آخر، انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو “يرمي الفلوس” في بركة السباحة، قائلا أن رمضان أصبح “عدو نفسه”.

