مصر تُنتج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لـ«كورونا»

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم (الخميس)، الاتفاق مع شركة «مينافارم» المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيك V» .

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الصندوق القول، في بيان، إن الطرفين يعتزمان البدء في نقل التكنولوجيا قريباً والبدء في الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

و كانت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، قد التقت صباح الاثنين الماضي، السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث بحث الجانبان، فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية إحتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية، أن وزارتها تسعى لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع أولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في البلاد.

وقالت الدكتورة هالة زايد في بيان للوزارة :” أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، و أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما”.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيداً للتصدير للدول الأفريقية.

بدوره شدد السفير الروسي بمصر، على دعم روسيا الكامل لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مشيراً إلي سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلي القاهرة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

هذا و وجّهت السلطات الصحية في مصر تحذيرات من موجة ثالثة لفيروس كورونا (كوفيد 19)»، وناشدت المصريين بضرورة «ارتداء الكمامات وعدم التكدس في الأسواق».

التحذيرات المصرية جاءت بعد ساعات من تشديدات حكومية بـ«ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز لمجابهة انتشار الفيروس تزامناً مع تزايد الإصابات».

وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين للاحتراز، ومراعاة عدم التزاحم في الأماكن العامة».

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