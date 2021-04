الفنانة شريهان تحتفل بعيد ميلاد إبنتها “لؤلؤة” بمجموعة صور فريدة

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها الاحتفال بعيد بعيد ميلاد ابنتها الكبري “لولوة”، والذي يصادف تاريخ اليوم 22 أبريل، بمجموعة صور وذكريات تجمعهما معا.

وقالت الفنانة شريهان في لقاء نادر لها بأحد البرامج التليفزيونية عن ابنتها لولوة :”لولوة شقية وعندية ولماحة جدا ومؤدبة جدا .. من بعد ما اتولدت لغت عندي الأنا”.

شريهان ولولوة

شريهان وابنتها في طفولتها

و نشرت ايضا شريهان صورة حديثة تجمعها بإبنتها في الوقت الحالي، عبر حسابها على الانستغرام كتب فيها :” بعينك أري الحياة أجمل يا إبتسامة عمري التي أعادت لقلبي الحياة”.

ومن لا يعرفه الكثير قصة زواج شريهان السري وتحويله للعلن، بدأت علاقة شريهان برجل الأعمال صاحب الجنسية الأردنية (علاء الخواجة) عندما كانت تمر بأزمة نفسية شديدة في حياتها فلم تجد سوى صديقتها المقربة إليها إسعاد يونس وزوجها علاء الخواجة لتحكي لهما عن أزمتها.

احتضنتها إسعاد يونس وزوجها، وكان منزلهما بمثابة وادي الراحة والسكينة لـ شريهان حتي تكررت اللقاءات وبدأت تنفرد شريهان بـ الخواجة بعيدًا عن أعين الصديقة «إسعاد» لتقص له مأساتها، فارتاحت شريهان للخواجة ولأسلوبه في معالجة مشاكلها وبدأ الحب يتسرب إليهما حتى تطور إلي عشق ولم يستطيعا أن يفترقا حتى جاء القرار الحتمي وهو أنه لابد من الزواج.

وبالفعل تم الزواج سرا بعيدا عن علم الصديقة إسعاد يونس وظلت تلك العلاقة سرية إلى أن أنجبت شريهان طفلتها الأولي «لؤلؤة» فقررا أن يعلنا زواجهما على الملأ، ولكن وصل الأمر إلى الزوجة الأولى إسعاد يونس حتى ثارت ثائرتها واتهمت شريهان بأنها “خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الامانة”.

ولكن الأمر أخذ منحى آخر بعد إصابة النجمة شريهان بالسرطان حيث بدأت إسعاد يونس تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر واقتربت من أوجاعها وآلامها حيث أكدت شريهان في أكثر من مناسبة أن إسعاد أول من وقف بجانبها، وفقا لموقع اليوم السابع.

أبرز صور الفنانة شريهان في مسيرتها الفنية:

شريهان أثناء رقصها بحفل زفاف حضرته أم كلثوم

شريهان فى شبابها بعد تعرضها لحادث ووردة تزورها

شريهان مع والدتها

شريهان وأخيها عمر خورشيد

شريهان وفؤاد المهندس بكواليس أحد مسرحياتهما معاً

يذكر ان النجمة شريهان، كانت قد بدات مشوارها الفني وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس.

