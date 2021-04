جبهة التمرد بتشاد تحذر رؤساء الدول من حضور تشييع الرئيس الراحل

توعدت جبهة التمرد المعروفة بـ “الوفاق من أجل التغيير في تشاد”، جميع رؤساء الدول وكل من ينوي حضور جنازة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، من عواقب القدوم إلى تشاد لحضور تشييع جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وجاء تحذير جبهة التمرد عقب تحديد موعد تشييع الجنازة الرئيس التشادي الراحل الموافق غدا الأربعاء 23 أبريل، أي بعد يومين من إعلان التلفزيون التشادي وفاة ديبي، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في القتال ضد الجبهة المتمردة الهادفة إلى قلب نظام الحكم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيحضر لتشجيع جنازة الرئيس التشادي الراحل، حيث إن فرنسا حليف مقرب لتشاد، خاصة كما أن قواتها تشارك مع الجيش التشادي في التصدي للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي السياق، تقدمت وزارة الخارجية السعودية، بخالص التعازي والمواساة لشعب التشادي في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، مؤكدة على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد.

واشارت الخارجية السعودية إلى أنها تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في تشاد، وتأمل بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، لحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها.

كما و تقدم كل من رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في ووفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفى اليوم الثلاثاء.

ونعى مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس التشادي الراحل، معدداً الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، وفقاً لـ“التيار”.

هذا بالإضافة للجهود التي قام بها في سبيل أن يتحقق السلام في السودان، فضلاً عن إسهامه الفعال في خدمة قضايا إفريقيا ككل.

وفي السياق ذاته، كشف الجيش التشادي، أمس الثلاثاء، أن البلاد سيقودها مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، سيدير البلاد بعد مقتل والده.

هذا وقد تم حل الحكومة والبرلمان في تشاد، على أن يكون نجل الراحل “محمد إدريس ديبي” على رأس مجلس عسكري ويدير البلاد، لمدة 18 شهراً، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

ومن جهته قال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد.

قال فيه: “إن رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة”.

