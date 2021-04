الممثلة ريم البارودي تعلق علي خطوبة طليقها الفنان أحمد سعد︎

علّقت الممثلة المصرية، ريم البارودي، على خبر خطوبة طليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​ وتهنئة الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ له.

حيث قالت البارودي، للإعلامية ​بسمة وهبة​ في برنامج العرافة، الذي يعرض علي قناة المحور: “وأنا مالي. أنا ضحكت مش عشان أحمد سعد بيحتفل بخطوبته، أنا من النص التاني، ده اللي يفرق معايا. أحمد سعد يحتفل بخطوبته مش موضوعي”.

كما أن ريم البارودي ردت علي السؤال الذي توجه لها: “شفتم بعض، والنفوس هديت؟”، حيث قالت: “شفنا بعض مرة واحدة صدفة، طبعا أتمنى له الخير، بس مش مركزة قوي أقول له ألف مبروك. أكيد لأ”، بحسب ماذكر في أخبار الفن.

ومن الواضح أن الممثلة المصرية ريم البارودي لا تزال تشعر بالغضب تجاه زوجها السابق المغني المصري أحمد سعد، حيث علقت في وقت سابق بتعليق مسيء ويحوي كلمات خادشة.

حيث علقت على صورة جديدة لطليقها لكنها قامت بحذفها سريعًا لكن تم رصد التعليق عبر سكرين شوت.

كلمات خادشة

كتبت ريم البارودي (42 عام) على إحدى الصور الحديثة للمغني أحمد سعد الذي أجرى مؤخرًا عملية تجميل جراحية، قائلة: “خِلقته وَسِخة مهما فعل” وذلك عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، وفقًا لوقع (عربي بوست).

التعليق الذي كتبته البارودي كان في منشور لصفحة برنامج “عرب وود” بقناة “روتانا سينما، وعلى الفور قامت البارودي بحذف التعليق بسبب الانتقادات التي طالتها عن سبها للمغني على الملأ.

الصورة التي علقت عليها البارودي كان قد نشرها طبيب التجميل شادي إسماعيل، مؤكدًا على أنه أجرى عملية تجميل للمغني أحمد سعد في فكه وذقنه عن طريق الحقن، حيث لقيت الصورة رواجًا كبيرًا عبر المواقع الفنية، وعلقت عليها ريم.

إساءة مع خطبة أحمد سعد

جاءت إساءت ريم البارودي لطليقها هذه المرة بالتزامن مع إعلان أحمد سعد عن خطبته للمرة الرابعة من عارضة الأزياء المصرية علياء بسيوني، حيث كتب على إنستغرام يوم 20 أغسطس أنه خطب بسيوني وهو نفس يوم ميلاده.

وأعلن سعد هذا الارتباط بعد أشهر من انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب في مارس 2013، بعد زواج لمدة عامين، وجاء زواجه من سمية بعد أشهر أيضاً من الانفصال غير المعلن عن ريم، إذ لم يعلنا الزواج رسمياً في وقته بل بعد الطلاق، عندما فجرت ريم هذه المفاجأة مع قرب ارتباطه من سمية.

