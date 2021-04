الحريري: بابا الفاتيكان أبدي رغبته لزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة︎

كشف سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أن بابا الفاتيكان فرنسيس أبدى له رغبته في زيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة هناك.

ونشر الحريري، صباح اليوم الخميس، خلال زيارته إلى الفاتيكان، على حسابه في “تويتر” قائلاً: ” أنه شرح للحبر الأعظم خلال اجتماع بينهما المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون وطلب منه مساعدة لبنان”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء:” أن بابا فرنسيس حريص على العيش المشترك في لبنان وينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد”، وتابع : “قداسة البابا سيزور لبنان لكن بعد تشكيل الحكومة”.

كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية، إن هناك فريقين يريد أحدهما “اقتصادا حرا” والآخر يسعى إلى “وضع يده على الكهرباء وغيرها والعمل مع جهة واحدة اقتصادية”.

حيث قال:”المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن وأظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان”.

وأردف : “جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري”.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلي سؤ الأوضاع في لبنان، موضحاً في الوقت نفسه عن قناعته بأن تشكيل الحكومة سيساعد في وقف الانهيار، “إلا أن البعض يريد انهيار لبنان والكيان للبقاء في السياسة”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

تعرض حساب وزيرة الإعلام اللبنانية على “الانستغرام” للقرصنة

أعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منال عبد الصمد، صباح امس الأربعاء، أن حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “الانستغرام ” تعرض للقرصنة.

البرلمان العربي يطالب الدول بدعم لبنان في أزمتها الاقتصادية الراهنة

ناشد البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى ضرورة دعم و “الوقوف والتضامن مع لبنان في هذا الوقت الحرج الذي يمر به، لمساعدته في الخروج من أزمته الاقتصادية”.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له على “أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية في لبنان، تملك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها”.

