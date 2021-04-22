برلماني تركي: ولاية أورفا شهدت 9 حالات انتحار خلال أسبوع واحد

كشف برلماني تركي عن حزب الشعب الجمهوري في مدينة إسطنبول، محمود تانال، أن ولاية شانلي أورفا التركية شهدت وقوع 9 حالات انتحار خلال أسبوع واحد فقط، وأن السبب في الغالب هو البطالة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة تركية.

وطالب برلماني تركي مع نواب آخرين بتشكيل لجنة بحثية داخل البرلمان التركي للتحقيق في أسباب حالات الانتحار التي حدثت في شانلي أورفا في الأيام الأخيرة وتحديد مقترحات الحل.

وتانال أوضح أن وسائل الإعلام أفادت أن 9 أشخاص انتحروا الأسبوع الماضي في شانلي أورفا، ومع الأخذ في الاعتبار حالات الانتحار التي لم يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام، فإن الموضوع خطير جدا.

وأشار تانال في الطلب الذي تقدم به إلى البرلمان إلى أن البطالة تعد سببا رئيسيا للانتحار، حيث قال البرلماني: شانلي أورفا هي ولاية فقيرة، تزدادا فقرا يومًا بعد يوم، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة. تصل نسبة البطالة إلى أعلى مستوى فيها. فرص العمل في المدينة محدودة للغاية”.

شباب شانلي أورفا عاطلون عن العمل

وتابع تانال: “الشباب في مدينة الأنبياء والحضارات عاطلون عن العمل وتعيسون ويائسون. الشباب من شانلي أورفا يقولون إنهم عاطلون عن العمل على الرغم من تعليمهم”.

وأكد تانال أن التعيين في شانلي أورفا يتم على أساس القرابة والانتماء الحزبي والولاء مع إغفال معايير الجدارة، وذكر النائب التركي أن “الشباب من شانلي أورفا غير قادرين على الحلم بالمستقبل في مسقط رأسهم، وبالتالي يسافرون إلى مقاطعات أخرى للعمل”.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، أن نسبة الانتحار في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية ارتفعت أيضاً بين عامي 2017 – 2019 بنسبة 38% مقارنة بالأعوام 2002 – 2019.

كما تابعت تقرير الحزب “بينما انتحر 232 شخصاً في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019، هناك أكثر من 10 تقارير انتحار في الأيام العشرة الماضية، والتي ذكرت في الصحافة فقط، أخبار الانتحار التي كانت تأتي كل يوم في أيام الوباء هي أيضاً نذير أسود في بيانات 2020”.