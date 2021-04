السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري إنتصار العاشر من رمضان

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس الشعب المصري، وذلك بمناسبة حلول ذكرى إنتصار العاشر من رمضان.

حيث كتب السيسي، عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: “تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل”.

وأضاف السيسي: “وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة”.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتفل كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، “حرب اكتوبر 1973″، وهي الحرب التي إنتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلال دام ل 6سنوات، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وبالامس التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برئيس الكونغرس اليهودي العالمي وذلك لمناقشة قضايا السلام في الشرق الأوسط.

وأكد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية : “استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة”.

وقال راضي أن: ” اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف”،وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه سيتم التوقيع مع شركة “سينوفاك” الصينية على اتفاقية للعمل على إنتاج لقاحها المضاد لكورونا في مصر.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، الدكتور خالد مجاهد، أنه” خلال أيام قليلة سيكون في مصر وفد من الصين للعمل على ذلك ، ومن المنتظر وصول 300 ألف جرعة، من ضمن 2 مليون جرعة، سيتم توريدها إلى مصر تباعا”.

وأردف إن” الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر، مضيفا أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا “.

كما أشار إلى أنه ” يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في محافظة سوهاج، وأنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة فى الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات” .

