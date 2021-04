الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بعد فشل التصدي لصاروخ سوري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الدفاع فتحت تحقيقا حول سبب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخ “أرض- جو”، أطلق من سوريا.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: “نوضح انه تم بالفعل إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلية.. حتى الساعة لم يتضح بعد إذا تمت عملية الاعتراض بنجاح.. التفاصيل قيد التحقيق”.

وأضاف في تغريدة لاحقة “من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ”.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بالعثور على بقايا صاروخ في محيط احدى القرى بمنطقة المجلس الإقليمي رمات نيغيف بالنقب صباح اليوم .وتحقق سلطات جيش الدفاع فيما اذا كانت هذه البقايا تعود للصاروخ السوري الذي سقط في منطقة أبو قرينات قرب مدينة ديمونا.

ونقلت وكالات عن الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ السوري كان قد أُطلق باتجاه طائرات إسرائيلية، وإنه تجاوز هدفه ووصل إلى منطقة ديمونة.

وأضاف أن الصاروخ السوري الطائش كان من طراز “إس.إيه-5: وهو واحد من عدة صواريخ أُطلقت على طائرات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا عنه.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أكدت وسائل الإعلام السورية الرسمية، إصابة أربعة جنود سوريين‎ جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق‎، تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أرض-جو قرب مفاعل “ديمونا” النووي.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن مصدر عسكري، إن «الدفاعات الجوية تصدت فجر‎ اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ‎ المعادية‎».

وأضاف المصدر: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من‎ الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط ‏دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها‎»‎، مشيراً إلى أن «العدوان أدى إلى جرح أربعة جنود ووقوع ‏بعض الخسائر».‏

وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري قد تصدت في فبراير الماضي، لغارات جوية إسرائيلية فوق ريف دمشق، وفق ما أعلنته وسائل إعلام سورية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية”، لافتة إلى سماع أصوات “انفجارات قوية في سماء العاصمة” دون ورود أي أنباء حول وجود أضرار مادية أو بشرية.

وذكرت وكالة “سبوتنيك”، نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن “بعض الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية في ريف درعا الشمالي، وقصفت مواقع أخرى في ريف السويداء الغربي”.

وأكّد المصدر، أن دفاعات الجيش السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية”.

