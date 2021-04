مشاركة الإمارات بقمة القادة للمناخ.. ريادة في مجال العمل المناخي

شارك نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قمة القادة للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعقد الخميس والجمعة.

وأكد بدوره وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي،. سلطان الجابر، أن مشاركة بلاده في قمة القادة للمناخ “تكتسب أهمية كبيرة”،. وتؤكد “ريادة الدولة في مجال العمل المناخي ونظرتها بأنه يقدم فرصا للنمو الاقتصادي”.

وتابع، إن القمة تشكل “منصة دولية مهمة يمكن الانطلاق منها بزخم قوي ومتجدد” نحو الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 26)، التي تنعقد في غلاسكو خلال نوفمبر المقبل.

مضيفا : “من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة،. تمتلك دولة الإمارات تاريخا حافلا بتطبيق حلول مبتكرة ومجدية اقتصاديا لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية،. والارتقاء بها باعتبارها محورا أساسيا ضمن استراتيجيتنا لتنويع الاقتصاد وتنميته”.

وأردف قائلا “لطالما اعتبرنا العمل المناخي المستمر والطموح فرصة للنمو الاقتصادي. وندرك أن الاستثمار في تكنولوجيا الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه يعد فرصة مجدية اقتصاديا،. وأن استثماراتنا في هذا المجال ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وستعزز النمو الاقتصادي،. إلى جانب أثرها البيئي عبر خفض الانبعاثات”.

أقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم

وتتميز الإمارات الآن بأقل تكلفة في العالم لإنتاج الاقة الشمسية،. ويعود ذلك إلى الاستثمار المبكر والسياسات التي تخلق بيئة تعزز تنافسية صناعاتها وخدماتها.

كما أصبحت إحدى أوائل الدول التي طبقت تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري واسع في المنطقة، مما شكل تطورا مهما في القطاعات التي تتسبب الانبعاثات فيها عادة بتحديات صعبة.

وتزامنا مع ذلك، تستثمر الإمارات في أنواع جديدة من الوقود الخالي من الكربون .بما في ذلك الهيدروجين الذي يظهر مؤشرات واعدة بأنه سيكون مصدرا أساسيا للطاقة في المستقبل.

وكذلك تعمل على رفع معدلات الاستثمار بشكل ملحوظ في مجالات الابتكار والبحث والتطوير في الزراعة والنظم الغذائية، بهدف التكيف مع تداعيات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات،. وستشكل هذه الاستثمارات محور شراكة عالمية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

