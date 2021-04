حنان ترك تحذر من صفحات مزورة تنتحل شخصيتها في “فيسبوك”

أطلقت النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك تحذيرًا من صفحات وحسابات مزورة تنتحل شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مشددة أنها رفعت بلاغًا لإدارة الموقع بخصوص تلك الانتهاكات.

وعبر صفحتها على موقع إنستغرام كتبت حنان ترك قائلة: “في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة فيسبوك لغلقها، وفى انتظار رد إدارة فيسبوك”، حسبما أفادت (اليوم السابع).

ومضت في القول: “أنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر فى فيسبوك وإن شاء الله عند توثيق صفحتي على فيس بوك سيعرف الجميع الصفحة، وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستغرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة”.

ورشحت العديد من الأنباء خلال الأشهر القليلة الماضية بأن خنان ترك تدرس قرار العودة إلى المجال الفني، مؤكدة أن الممثلة المعتزلة تقرأ حاليًا عدة سيناريوهات قبل عودتها إلى الشاشة.

بدورها قالت صديقة حنان ترك المقربة أن النجمة تتواجد هذه الأيام في الولايات المتحدة، بعد قرارها القاضي بالاستقرار هناك بلا عودة رفقة زوجها وأبنائها.

كما تتواصل النجمة المصرية حنان ترك مع جمهورها بصورة مستمرة عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعلق على بعض الأحداث مثل وفاة أو مرض فنان، كما أنها تنشر غالبًا أدعية دينية.

إلا أن حنان ترك فاجأت جمهورها اليوم الخميس بعدما قامت بنشر صور لابنيها “يوسف وآدم” عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، وفقًا لموقع (أخبارك).

الصور التي نشرتها حنان ترك لابنيها كان لهما وهما في مرحلة الطفولة، وعبر ذات التطبيق قامت الفنانة المعتزلة بنشر صور لهما وهما في مرحلة الشباب.

تجدر الإشارة أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، ‏قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى‎”.‎

وعادت حنان إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم “النداهة”، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض ‏جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي‎.‎

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمتها حنان ترك في مشوارها الفني فيلم أحلى الأوقات، جانا النبأ التالي، سهر الليالي وفيلم أحلام حقيقية، كما أدت أدوار البطولة في عدد من المسلسلات الدرامية أبرزها مسلسل سارة.

