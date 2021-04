مجهولون يهاجمون رتلاً عسكرياً أمريكياً بالقذائف الصاروخية شرقي سوريا

هاجم مجهولون رتلا عسكرياً تابعاً للجيش الأمريكي، فجر اليوم ، بالقذائف الصاروخية، أثناء مروره في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر محلية قولها أن “الهجوم الذي نفذه مجهولون فجر اليوم، تلته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، مشيرا إلى وجود تكتم شديد على حصيلة الهجوم في صفوف جنود الجيش الأمريكي” .

كما أشارت إلى أن ” عدد من مسلحي تنظيم (قسد) الموالين للجيش الأمريكي وصلوا إلى المشافي الميدانية التابعة له، إثر إصابتهم خلال الاشتباكات، التي جرت عقب قيامهم بفرض طوق حول موقع استهداف الرتل الأمريكي”.

لتضيف المصادر “أن مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي فرضوا طوقا أمنيا على عموم منطقة الاستهداف، ومنعوا الدخول والخروج منها، وسط تحليق كثيف للطيران المروحي في سماء البلدة” .

وأردفت أنه “”بعد الهجوم الصاروخي على الرتل، بدأ الجيش الأمريكي عملية إنزال جوي في قرية الكسار القريبة من بلدة البصيرة، وقام جنوده -كحصيلة أولية- باعتقال إمام مسجد (الصفا) في البلدة، عبد المجيد الغنام (أبو مصطفى) مع كامل أفراد عائلته، والشيخ أبو بلال إمام مسجد الطعس (عند مدخل البصيرة)، ومصادرة جوالات ومبالغ مالية من منزله”.

وفي سياق أخر كانت قد أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي 38 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى شمال العراق.

وقالت مصادر أهلية لمراسلة سانا إن 38 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية أخرجت إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وسرقت قوات الاحتلال أمس الأول كمية من القمح وأخرجتها عبر 18 شاحنة إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية.

ومن جهة أخرى أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي ، عبر منافذ حدودية غير شرعية، عشرات الشاحنات المحملة بالعتاد اللوجستية والعسكرية إلى قواعدها بريف الحسكة.

ونقلاً عمّا ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية من قرية الخزنة أن رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخلت إلى الأراضي السورية من العراق.

