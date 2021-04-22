السودان يأمل بمساهمة مؤتمر باريس على إعفاء ديونه

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جميع وزيرة الخارجية السودانية مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت فيه الترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر باريس في شهر مايو القادم، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السودانية.

واستعرضت مريم الصادق آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عملية الانتقال الديمقراطي إلى حين قيام الانتخابات.

وقدمت المهدي شرحًا وافيًا فيما يخص موقف السودان في قضية سد النهضة، مؤكدة عن تقديرها لدول الاتحاد الأوروبي لمتابعتها مفاوضات السد.

بدورهم أبدى سفراء دول الاتحاد الأوروبي امتنانهم عن هذا اللقاء الافتراضي مع وزيرة الخارجية السودانية، معربين عن املهم في بدء لجان التشاور السياسي وإطلاق مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين السودان والاتحاد الاوروبي قريبًا.

وفي وقت سابق، شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد نوه بالتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التى تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية.

وبحث سيادته خلال لقائه بمكتبه مع المبعوث الفرنسي للسودان السيد جان ميشيل دومند ، الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذى تنظمة الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر له مايو المقبل بباريس.

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