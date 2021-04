الجيش الإسرائيلي والجيش السوري.. أحدث إحصائية بالأرقام من المتفوق؟

أطلق موقع غلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية للدول أحدث إحصائية للعام 2021 تسمح بمقارنة قدرات كل من الجيش الإسرائيلي والجيش السوري مع مراعاة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، وقوات الاحتياط والقوات الجوية لكلا البلدين.

وجاء في قائمة التصنيف العالمي لأقوى جيوش العالم، ترتيب الجيش الإسرائيلي بالمرتبة 20 فيما احتل الجيش السوري المرتبة 65 من بين 140 دولة تم تصنيف جيوشها ضمن الإحصائية، بحسب خبرية.

وقبل البدء بسرد الإحصائية بالأرقام ننوه إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة لهما الدور الأكبر في تحديد قدرات الجيوش، خلال الوقت الراهن، مما رجح الكفة وبحسب الإحصائية إلى صالح الجيش الإسرائيلي لامتلاكه العديد من المقاتلات والدبابات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة بغض النظر عن التعداد.

وبدأ الموقع بإحصاء عدد السكان وقال أن عدد سكان سوريا حوالي 19.4 مليون نسمة، منهم حوالي 12.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، أما عدد سكان إسرائيل يبلغ حوالي 8.7 مليون نسمة، منهم 3.6 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

وعن عدد الجنود أكد الموق أن عدد أفراد الجيش السوري يصل إلى 142 ألف جندي فاعل، أما عدد أفراد الجيش الإسرائيلي يصل إلى 635 ألف جندي منهم 170 ألف جندي فاعل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط، فالكفة ترجح هنا للجيش الإسرائيلي.

وعلى مستوى القوة الجوية أيضاً بدا واضحاً التفوق الإسرائيلي إذ تمتلك إسرائيل عدد طائرات مقاتلة أكثر، وتمتاز بأنها أكثر تطورا وتسلحا وبعضها غير موجود إلا في ترسانة الدول الكبرى، وهو أمر حرصت أمريكا على توفيره للجيش الإسرائيلي على مدار العقود الماضية.

إذ جاء في الإحصائية ما يلي: “يمتلك الجيش السوري 462 طائرة حربية متنوعة، بينها 208 مقاتلة، و18 طائرة هجومية، و5 طائرات شحن عسكري، إضافة إلى 67 طائرة تدريب، و164 مروحية عسكرية منها 27 مروحية هجومية، بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي 595 طائرة حربية متنوعة، منها 241 مقاتلة و23 طائرة هجومية، و15 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 154 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام خاصة و128 مروحية عسكرية منها 48 مروحية هجومية”.

وأحصى الموقع أيضاً عدد المطارات في البلدين وأشارت إلى وجود 90 مطاراً صالحاً للاستخدام على الأراضي السورية، مقابل 42 مطارا صالحا للاستخدام على الأراضي الإسرائيلية، وهو تفوق واضح لصالح سوريا هنا.

وعن القوة البحرية قال أفادت الإحصائية أن سوريا تمتلك أسطول بحري مكون من قرابة 56 قطعة بحرية ومنها (33 سفينة دورية و7 سفنن متخصصة بالألغام)، أما الأسطول البحري الإسرائيلي فيضم 65 قطعة بحرية منها (5 غواصات و48 سفينة دورية، و 4 طرادات)، تفوق تقني لإسرائيل ايضاً.

ونأتي إلى سلاح الدبابات الذي تفوقت فيه سوريا بشكل واضح من ناحية العدد ولكن من ناحية الحداثة والتكنولوجيا فإن الكفة ترجح للجيش الإسرائيلي كونه يمتلك دبابات من طراز “مركافا”.

فبحسب الإحصائية يمتلك الجيش السوري 3740 دبابة و5475 مدرعة و528 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 700 راجمة صواريخ في تفوق كبير في هذا الجانب على نظيره الإسرائيلي الذي يمتلك 1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني، إضافة إلى 100 راجمة صواريخ.

والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي تفوق من حيث فرق الميزانية المرصودة له مقارنة بميزانية الجيش السوري فميزانية وزارة الدفاع السورية وصلت إلى 2 مليار دولار، مقابل 16.6 مليارات دولار ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وعلى الرغم من هذا التفوق الكبير للجيش الإسرائيلي اليوم وبالتزامن مع إصدار هذه الإحصائية ورد اليوم نبأ فشل اعتراض صاروخ أرض – جو من سوريا تم إطلاقه باتجاه إسرائيلّ.

ونقلت وكالات عن الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ السوري كان قد أُطلق باتجاه طائرات إسرائيلية، وإنه تجاوز هدفه ووصل إلى محيط منطقة مفاعل ديمونة النووي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الدفاع فتحت تحقيقا حول سبب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخ “أرض- جو”، أطلق من سوريا.

