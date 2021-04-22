مريم الصادق السودان يعول كثيرا على مؤتمر باريس للانفتاح الاقتصادي

عقدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم اجتماعا افتراضيا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم.

استعرضت وزيرة الخارجية تطورات الأوضاع السياسية في السودان بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية في إرساء دعائم السلام والديمقراطية في جميع أنحاء السودان مثمنة دور الاتحاد الأوروبي

في دعمه على طريق الانتقال الديمقراطي سيما دور الحكومة الفرنسية المتمثل في تنظيم مؤتمر باريس والذي يعول عليه السودان كثيرا في الانفتاح الاقتصادي واعفاء الديون.

كما تقدمت وزيرة الخارجية مريم الصادق بشرح لموقف التفاوض في ملف سد النهضة معربة عن تقديرها للاتحاد الأوروبي على متابعته لتقدم سير المفاوضات في الاجتماعات.

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الاوربي عن امتنانهم للقاء الافتراضي مع السيدة الوزيرة معربين عن تطلعهم للانخراط في اجتماعات حقيقية وبدء لجان التشاور السياسي واطلاق جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في القريب العاجل.

القروض

وفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة المالية السودانية، مطلع العام 2020، فإن دائني السودان الرئيسين هم نادي باريس بنسبة 37% من نسبة الدين الكلية، في حين أن 51% من الديون تمثلها مؤسسات متعددة الجنسيات، بجانب 14% نسبة ديون القطاع الخاص.

وبوقتٍ تضاربت الأرقام حول حجم الديون، ذهبت معظم التقديرات إلى أنها تجاوزت الـ 60 مليار دولار.

قال التقرير إن حجم الدعم السلعي الذي تقدمة الحكومة السودانية للمحروقات والدقيق يمثل 100% من الإيرادات العامة في بعض السنوات خاصة 2019 كما أن الخلل في سعر الصرف ووجود أكثر من سعر الصرف أدى لخلل عام في الاقتصاد.

وأجرت الحكومة السودانية إصلاحات اقتصادية قبل شهر، شملت تعويم جزئي للجنيه، وتوحيد لسعر صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن ديون السودان من جهات متعددة الاطراف منها المؤسسة الدولية للتنمية 1.4 مليار دولار علماً بأن المتأخرات من أصل الدين 0.8 ومتأخرات الفوائد 0.2 مليار، وإجمالي المتأخرات 1.1 مليار دولار.

كذلك فإن ديون صندوق النقد الدولي على السودان، تبلغ 1.3 مليار دولار متأخرات الدين منها 0.2 مليار ومتأخرات الفوائد 1.1 مليار واجمالي المتأخرات 1.3مليار دولار.

وهنالك متأخرات البنك الافريقي للتنمية 0.5 مليار والمتأخرات من أصل الدين 0.2 مليار واجمالي المتأخرات0.3 مليار.

ويطالب نادي باريس السودان بمتأخرات21.2 مليار دولار والمتأخرات من أصل الدين 26 مليار ومتأخرات الفوائد 18.6 مليار دولار.

وهنالك دول خارج نادي باريس ديونها 21 مليار ومتأخرات الفوائد 13 مليار وهنالك ديون تجارية ايضا 8.2 مليار

وأوضح التقرير أن الفوائد على الديون تشكل 75% من الديون الكلية على السودان.