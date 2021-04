في 10 أيام فقط.. حملة “100 مليون وجبة” تحقق هدفها

نجحت حملة 100 مليون وجبة،التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوزيع الطعام خلال شهر رمضان في 30 دولة بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، في جمع 100 مليون درهم من التبرعات تعادل 100 مليون وجبة، محققة بذلك هدفها في ثلث المدة الزمنية المقررة.

فبالرغم من تحقيق أهدافها بالكامل، بتوفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والفئات المستهدفة في الدول التي تغطيها، تستمر حملة 100 مليون وجبة في تمكين فاعلي الخير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات و أفراد المجتمع، من الوصول بتبرعاتهم ومساهماتهم النقدية إلى آفاق إنسانية وإغاثية وجغرافية أرحب في أنحاء العالم، من دون تمييز، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وكان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد أعلن قبل بداية شهر رمضان بيومين، عن إطلاق حملة “100 مليون وجبة”، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف “تمكين المحسنين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها من التبرع، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلا في 30 دولة.

حيث يتم ذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول التي تغطيها الحملة في القارات الأربع.

وكذلك يتم إيصال الطرود الغذائية القابلة للتخزين للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرة إلى أماكن سكنهم أو مواقع تواجدهم، عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد القرقاوي، أن نجاح حملة 100 مليون وجبة في تحقيق هدفها بعد 10 أيام من إطلاقها، “يترجم القيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات بكافة فئاته ومؤسساته في العطاء والتراحم والمساهمة الفاعلة في دعم مبادرات العمل الخيري التي تطلقها وتنفذها الدولة لدعم المحتاجين حول العالم”.

