بنك أمدرمان الوطني: أطلاق النسخة المطورة من تطبيق أوكاش بالسودان

أطلق بنك أمدرمان الوطني النسخة المطورة من (تطبيق أوكاش)، وذلك بحضور د. عبد الحميد محمد جميل المدير العام لبنك أمدرمان الوطني، والسيد يحيى محمد مختار نائب المدير العام والسادة مساعدي المدير العام والمستشارين وعدد من مديري الإدارات.

وأعرب المدير العام في كلمته بهذه المناسبة عن فخره بالدور الكبير للبنك في الجهاز المصرفي السوداني والاقتصاد الوطني وتحقيقه لمؤشرات مالية عالية مما أكسبه ثقة المتعاملين معه داخليا وخارجيا. وأشار إلى أن هذا الأمر تحقق بناءً على ولاء وتكاتف العاملين بالبنك وسعيهم الدائم لتحقيق الأفضل.

داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على الصدارة. وأشاد بجهود إدارات التسويق وتقنية المعلومات وإدارة النظم والإسناد المصرفي وكل من كان له دور في تطوير التطبيق.

وأوضح يحيى محمد مختار نائب المدير العام أن تربع البنك على قمة الجهاز المصرفي يتطلب الاهتمام المستمر بالقطاع التقني تحقيقا لتطلعات المتعاملين مع البنك مع أهمية دور الفروع المختلفة بالعاصمة وولايات السودان.

كما تحدث السيد أحمد البشير محمد أحمد مساعد المدير العام للعمليات والتمويل، معربا عن سعادته بانطلاق النسخة الجديدة من التطبيق، مؤكدا التزام البنك بشعاره المعروف (مسلتزمون باستدامة التفوق) الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق رغبات المتعاملين مع البنك.

وعبر مساعد المدير العام للإدارة والسياسات د. عمر حسن أحمد الحريف في حفل التدشين عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق، مشيرا إلى اهتمام البنك بالتكنلوجيا المالية وأهميتها في انتشار الخدمات وتطويرها تلبية لرغبات العملاء، مشيرا إلى تدشين موقع البنك الإلكتروني على الإنترنت في الفترة السابقة واستمرار البنك في مواكبة التقنية يوما بعد يوم.

الوصول إلى رضاء الزبون

كما تحدث البروفيسور عز الدين كامل المستشار التقني للبنك، مشيرا إلى أن أولى خطوات الوصول إلى رضاء الزبون هي مواكبة البنك للتطور التقني في المجال المصرفي مع ضرورة المتابعة والتحديث المستمر، مؤكدا أن البنك سيستمر في إصدار التحديث لكل خدماته التقنية تحقيقا لتطلعات الزبائن.

وفي ذات الإطار أشارعاصم هجو استراتيجي التسويق بالبنك إلى أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق “أوكاش” جاء تحت شعار “أوكاش بحلة جديدة خيارات ومزايا فريدة”، مؤكدا سعيهم المتواصل لتحقيق تطلعات المتعاملين مع البنك.

وأعرب عصام الدين أبو العزيب مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال بالبنك عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق وتحقيقها لمتطلبات العملاء مع تأكيد سعي البنك لإدهاش المتعاملين مع البنك في القريب العاجل، مؤكدا أن التطبيق بشَكله الجديد يعتبر مسوقا لنفسه لما يتميز به من مزايا فريدة وخيارات عديدة.

وفي ذات السياق شرح أيمن محمد الأمين قنديل نائب مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال أهم مزايا وخيارات تطبيق “أوكاش” الجديد والتي تتمثل في إمكانية الدخول للتطبيق بالبصمة مما يوفر مزيدا من الأمان.

إمكانية الحصول على كشف حساب مفصل لأي فترة زمنية مع إمكانية طباعته دون حاجة العميل الحضور للبنك.

إمكانية إعادة توليد الإشعارات لعمليات سابقة في أي وقت، إبراز التحويل إلى بنوك أخرى، والسداد الالكتروني وغيرها من الخدمات مع توفر مرونة أكثر في التحكم في إعدادات التطبيق.