تصاريح المقامرة.. حكومة دبي تنفي إصدارها مثل هذه التصاريح

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، بياناً بخصوص ما تم تداوله حول إصدار تصاريح المقامرة لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة.

إذ نشر المكتب الإعلامي، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نفيه إصدار الحكومة تصاريح المقامرة بحسب CNN بالعربية.

وجاء في التغريدة أن “ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 22, 2021

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الآونة الأخيرة شائعات عن حصول عدد من الفنادق في دبي على تصاريح المقامرة بهدف بدء مزاولة ذلك النشاط مع حلول عيد الفطر، الأمر الذي استوجب إصدار نفي له من حكومة دبي.

الجدير بالذكر أن قانون الإمارات فيه مادة تنص على إنزال عقوبة “الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة”.

وفي سياق آخر، أعلنت حكومة إمارة دبي أنها ستقوم بفرض بعض الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الكريم .

وجاء في تصريح اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الغمارة أنه سيتم فرض إجراءات جديدة على المصلين في المساجد .

إذ أنه بالنسبة لصلاة التراويح و العشاء فإن المدة المرصودة لها من قبل الحكومة لن تتجاوز النصف ساعة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي و فرض ارتداء الأقنعة الواقية.

و أوضحت اللجنة العليا أنه لن يتم السماح بإقامة الخيم الرمضانية و إقامة الفعاليات الخيرية التي تقام كل عام، مبينةً انه سيتم تقييم الوضع الصحي في العشر الأواخر من رمضان بالنسبة لصلاة القيام .

كما توجهت اللجنة الحكومية إلى المواطنين و سكان الإمارة بتجنب الزيارات العائلية و التجمعات الكبيرة للحفاظ على الصحة العامة .

الإمارات تكشف عن اكتمال مرحلة تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا

كشفت السلطات بدولة الإمارات، صباح اليوم الخميس، عن اكتمال مرحلة التطعيم ضد تجارب لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وصول تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في ابوظبي إلى مرحلة الرقابة النهائية، وذلك بعد تلقي ألف متطوع في البلاد الجرعة الثانية منه.

