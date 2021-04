الملك سلمان يعرضُ الخطوات السعودية لمحاربة تغير المناخ

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، التزام المملكة واهتمامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، من أجل إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

حيث أضاف الملك سلمان ، في كلمة موجهة إلى قمة المناخ العالمية التي عقدتها واشنطن،. أن ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، لا تقف عند حدود وطنية،. مؤكدا أن الغاية هي التنمية المستدامة التي يتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف ظروف التنمية حول العالم.

مشيرا إلى الخطوات الكبرى التي اتخذتها المملكة عبر”رؤية2030″، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة.

كما أوضح العاهل السعودي أن الهدف هو الوصول إلى قدرة إنتاج من 50 في المئة من احتياجات المملكة بحلول عام 2030.

وأكد الملك سلمان،كذلك أن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغيير المناخي”.

وأردف قائلا “قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعَبْ المرجانية”.

وتابع “إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما ولي العهد،. الأمير محمد بن سلمان، تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية،. وزراعة 50 خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

‏وأضاف أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي. “وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام”.

