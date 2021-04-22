سوريا.. تجدد الاشتباكات بين الدفاع الوطني والأسايش

تجددت الاشتباكات بين الدفاع الوطني السوري وقوات الأسايش في شمال شرق سوريا بعد ساعات قليلة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية.

إذ أفاد مراسل RT، اليوم الخميس، عن تجدد الاشتباكات شمال شرقي سوريا بين وحدات “الدفاع الوطني السوري” وقوى الأمن الداخلي الكردي لشمال وشرق سوريا “الأسايش“.

وكانت قد أظهرت الوكالة مقطع مصور لسقوط قذيفة هاون في منطقة التماس بين المجموعتين.

وتحدث المراسل عن تبادل لقصف عشوائي بين الطرفين وبأن الوضع في الخطوط الأمامية يبدو خطير، وفي تطور مستمر.

وكانت قد أعلنت إحدى وكالات الأنباء الكردية عن سقوط قتلى في مدينة القامشلي برصاص عناصر الدفاع الوطني السوري، خلال الاشتباكات.

وكانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة في الشمال السوري نجاح المفاوضات التي قامت بها القوات الروسية مع الدفاع الوطني السوري و الأسايش لوقف إطلاق النار .

إذ نقلت روسيا اليوم عن أحد المصادر أن القوات الروسية ( قوات الشرطة العسكرية ) نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا”.

و تضمن الاتفاق “وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور”.

إذ كانت الاشتباكات مندلعة منذ صباح أمس الأربعاء و استمرت حتى وقت متأخر من الليل ، بين الدفاع الوطني و قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ، و تشير المعلومات إلى وقوع قتلى و جرحى بين الطرفين .

كما نقلت مصادر أن ثلاثة عناصر يتبعون لما يُعرف بـ “القوات الرديفة” قتلوا أثناء الاشتباكات الدائرة في المدينة، وأن أحد الضحايا شقيق قائد كتائب البعث في الحسكة.

وأكد المصدر التابع لـ”كتائب البعث” أن “قاهر هلوش وهو أحد أفراد الكتائب، وشقيق سالم هلوش قائد كتائب البعث في الحسكة، قتل برصاصة قناص، منذ نحو ساعتين أثناء الاشتباكات الجارية في حي طي الذي تحاول قوى الأمن الداخلي الأسايش دخوله”.

ومن جانب الدفاع الوطني أكد أحد مصادره أن ماهر محمد كريش وهو عنصر من عناصره قتل اليوم، خلال اشتباكات القامشلي.

وأفاد المصدر أن ماهر كريش قتل أثناء التصدي لمحاولة اقتحام الأسايش لحي طي بالقامشلي، كما أكد مقتل أحمد سالم مردود، عنصر في قوات “الدفاع المحلي”.

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