ليبيا ترسل تعزيزات من الجيش إلى الحدود الجنوبية وتعلن الاستنفار

صرَّح مصدر عسكري ليبي أن القيادة العامة أرسلت تعزيزات من الجيش إلى جنوب ليبيا للتصدي لأية خروقات أمنية على الحدود مع تشاد، معلناً عن حالة استنفار للجيش هناك.

وأوضح المصدر العسكري بحسب البيان، إن “الجيش على أهبة الاستعداد لحماية الحدودية الجنوبية سواء من خلال ألويته العاملة هناك أو من خلال التعزيزات، التي تم إرسالها من وسط وشرق البلاد، إضافة الى سلاح الجو المتمركز في قواعده بإقليم فزان، والذي يقوم بطلعات على مدار اليوم لمراقبة الوضع.”

وتابع المصدر أن: “القيادة العامة للجيش تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الحدود الجنوبية، وتضع كل إمكاناتها، للرد على أي هجوم ارتدادي من قبل المتمردين التشاديين، مشيراً إلى أن وجود تنسيق على هذا الصعيد مع دول الجوار الليبي”.

وكان قد أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوامره إلى جميع الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب لاتخاذ الإجراءات الفورية من أجل تأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية.

فيما صرح مصدر عسكري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، أن ليبيا تستعد و ترتب ترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي، لإرسال قوات إلى الحدود مع دولة تشاد، تحسبا لأي تهديدات.

وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم كشف اسمه، إن “هناك ترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي بشأن الأحداث في تشاد”.

وأوضح أنه “حتى هذه الحظة، لا توجد أوامر للتحرك من غرفة العمليات الرئيسية وهناك ضمن القوات المسلحة ألوية وكتائب منها 106 و128”.

وأضاف أن “القيادة العامة للجيش الليبي والقوات المسلحة تتوقع هجمة مرتدة من العصابات للمعارضة التشادية وهناك احتياطات وواجب تتخذها قواتنا المسلحة”.

وأشار إلى أن ليبيا تستعد و”القوة التي ستتجه إلى الجنوب الليبي ستكون متوزعة على مناطق عسكرية حدودية، ولكن لم تصدر الأوامر الرسمية بعد”.

وبدوره طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، أمس، المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية أو عمليات نزوح.

وقال المجلس في بيان: إنه “يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة”.

وأكد أنه على “جميع الجهات المختصة، الجيش والمجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد، وحدودها الجنوبية وصون سيادتها”.

