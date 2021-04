زوجة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي تصل الخرطوم

نقلت بعض من وسائل الإعلام السودانية اليوم الخميس أنباء تفيد بوصول، هندة ديبي، زوجة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إلى الخرطوم، فيما تحدثت مصادر أخرى عن كونها لا تزال متواجدة في العاصمة التشادية إنجمينا.

وبحسب (سكاي نيوز عربية) فإن زوجة إدريس ديبي (41) سنة حطت بها طائرة فرنسية خاصة بمطار الخرطوم الدولي رفقة عدد من أفراد أسرتها، بعدما سمحت السلطات السودانية بهبوط الطائرة.

وتأتي هذه الأنباء وسط استعدادات يقيمها المجلس العسكري الانتقالي بقيادة نجل زوجها الراحل، الفريق محمد إدريس ديبي، المعروف بـ محمد كاكا، لتولي زمام قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تستمر لعام ونصف.

وتعتبر هندة ديبي بمثابة المرأة الحديدة في تشاد، ودائمًا ما تؤثر على القرارات التي يتخذها زوجها الراحل، حيث كانت من أصحاب المشورة النافذة لإدارة شؤون البلاد، الأمر الذي أدى إلى حدوث الخلافات وسط العائلة الحاكمة.

وتجلى دور زوجة إدريس ديبي المؤثر خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي قادتها بنفسها من أجل حصول زوجها على ولاية رئاسية جديدة، حيث تنقلت في العديد من الأقاليم التشادية للحصول على الدعم اللازم.

وتعتبر هنده ديبي إحدى الشخصيات التي عرف عنها الوقوف القوي بجانب زوجها الراحل إلى حين لفظه آخر أنفاسه يوم الثلاثاء الماضي.

بدورها نفت صحيفة “السلام” التشادية الأنباء التي تتعلق بوصول هندة إلى الخرطوم، مؤكدة على بقاءها إلى الآن في العاصمة إنجمينا ولم تغادرها.

وستقام يوم غدٍ الجمعة مراسم تشييع الرئيس الراحل التي من شأنها أن تكشف الغموض حول مصير هندة.

وكان ديبي قد قاد تشاد لما يقرب من ثلاثة عقود، أي نصف الفترة التي تمتَّعت فيها البلاد بالاستقلال. بعد وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب، نجا ديبي من عدة تمرُّدات، وظهر كحليفٍ عسكري غربي قوي ضد التطرُّف الإسلامي، حتى حين تلطَّخَت سُمعة حكومته بالفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.

كرَّسَ ديبي نفسه للجيش التشادي، إذ استخدم ثروة البلاد النفطية لبناء واحدة من أقوى القوات المقاتلة في إفريقيا. وقاتلت هذه القوات ضد المُسلَّحين الإسلاميين في جميع أنحاء الساحل، بما في ذلك جماعة بوكو حرام النيجيرية والجماعة الإقليمية التابعة للقاعدة. وقال مُحلِّلون سياسيون إنه عندما بدأ الهجوم، لم يكن من غير المعتاد أن يقوم ديبي بزيارة القوات على الخطوط الأمامية.

The post زوجة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي تصل الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ