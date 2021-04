تصرف مبابي يؤكد اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد

تناول تقرير صحفي إيطالي اليوم الخميس قضية اقتراب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ورفض اللاعب الفرنسي التجديد لناديه باريس سان جيرمان رغمًا عن تقديم النادي الباريسي عدة عروض مغريه لضمان استمراريته داخل حديقة الأمراء.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قوله إن ريال مدريد لا يزال يسعى وراء مبابي وتواصل في الحديث من وكلاء مهاجم سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن مبابي يسعى لشراء منزل في مدريد خلال الفترة الحالية، حيث طلب من أحد المقربين منه أن يبحث له عن منزل في العاصمة الإسبانية، وبلا شك فإن مبابي لا يسعى للاستثمار العقاري في مدريد.

وذكر التقرير أن جميع السيناريوهات وارد حدوثها فيما يخص انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث من الممكن أن ينتقل في الصيف القادم، أو استمراره مع سان جيرمان لموسم آخر ومن ثم الانتقال مجانًا بعد نهاية عقده صيف العام 2022.

على ذات الصعيد، تحدث تقرير إعلامي إسباني، اليوم الخميس، عن وضع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان شرطًا حتى يبدأ في مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع مبابي الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان صيف العام 2022 وعلى رأس تلك الأندية ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني قوله إن مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان بضرورة التعاقد مع لاعب ليون، حسام عوار، قبل دخوله في مرحلة تفاوض تمديد عقده.

وقال التقرير إن المهاجم الشاب يرى أن فريقه في حوجه لتعاقدات مع لاعبين جدد حتى يفوزر بلقب دوري أبطال أوروبا، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين حسام عوار.

وذكر التقرير أن إدارة سان جيرمان لا ترغب في التفريط بنجم الفريق كيليان مبابي لذلك ستعمل على تلبية جميع مطالبه للاستمرار في حديقة الأمراء.

وكان النادي الفرنسي قد بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بالموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ النادي، إلا أنه خسر أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ بهدف نظيف.

