البرنامج الانتخابي للمرشح محمد فراس رجوح يحدد الأولويات والأهداف

أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية السورية، محمد فراس رجوح، اليوم الخميس، البرنامج الانتخابي الخاص به بعد تقدمه بطلب رسمي للمحكمة الدستورية العليا للترشح للانتخابات الرئاسية.

وحدد رجوح في البرنامج الانتخابي أولويات عمل إدارته في حال حصوله على منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقال: “تتمثل الأولويات في إصلاح المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتطبيق القيمة المضافة، فضلا عن المحاسبة ومكافحة الفساد بشكل صارم”.

كما أن البرنامج الانتخابي لمحمد فراس رجوح سيحرص: “على بناء مدينة التكنولوجيا التي ستختص بالصناعات الحديثة والمتطورة ورفدها بالكوادر السورية الشابة والمبدعة”.

وشدد محمد فراس رجوح على أهمية ملف عودة اللاجئين السوريين وتأمين فرص عمل لهم داخل الأراضي السورية، بحسب خبرية.

وحرص البرنامج الانتخابي لرجوح على ذكر المشاكل الاجتماعية التي ظهرت بعد الحرب على سوريا وبأنه سيتم العمل على معالجتها بالتوازي مع إحياء روح التعاضد المجتمعي بوساطة الجمعيات غير الحكومية.

المرشح الثاني محمد فراس ياسين رجوح

استلمت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، في 19 أبريل الجاري، طلب المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية السورية، بعد تسلمها طلب المرشح الأول عبدالله سلوم عبدالله.

حمل طلب المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية السورية، الرقم 2 بتاريخ 19 نيسان 2021، وهو ممن سبق لهم وأن تقدموا بطلب ترشيح للرئاسة في سوريا في انتخابات العام 2014، واليوم أصدر رجوح البرنامج الانتخابي الخاص به.

ولد المرشح الثاني محمد فراس رجوح في دمشق، مزة، الفيلات الغربية، في العام 1966، رجل أعمال وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية.

وهو أحد أعضاء ائتلاف قوى التكتل الوطني الديموقراطي، وشغل منصب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سوريا بكلية الهندسة المعمارية.

الجدير بالذكر أن طلب محمد ياسين رجوح قد رُفض في انتخابات الرئاسة السورية عام 2014.

والد المرشح الثاني، الدكتور ياسين رجوح، شغل منصب وزير الإعلام وشؤون مجلس الوزراء في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

ويشترط بالمترشحين لمنصب الرئاسة في سوريا أن يحصلوا على موافقة 35 عضو على الأقل من أعضاء مجلس الشعب السوري البالغ عددهم 250 عضو، وإتمام الإقامة في سوريا بشكل متواصل لمدة 10 سنوات قبل موعد الانتخابات.

