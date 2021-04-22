المبعوث الأممي إلى ليبيا والمستشار الاتحادي السويسري يحثان على إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها

طرابلس 22 أبريل 2021 ( وال )- اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم زيارة إلى سويسرا التقى خلالها بالمسؤولين السويسريين لمناقشة سبل مساعدة الشعب الليبي والسلطات الليبية في فترة انتقال البلاد نحو مرحلة ديمقراطية مستقرة مزدهرة تصون وحدة ليبيا وسيادتها.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إن المبعوث الخاص ” كوبيش ” كان قد التقى في بيرن مع ” إغناسيو كاسيس ” المستشار الاتحادي برفقة السفيرة، ” مايا تيسافي ” رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسفير ” سيمون جيسبوهلر ” رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان.

حيث جرت مناقشة آخر التطورات في ليبيا والمنطقة واتفقوا على الحاجة إلى تكثيف الدعم للسلطة المؤقتة المنتخبة حديثاً في ليبيا لتعزيز إمكانيات تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي .

كما حثوا جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة على إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وكذلك من خلال وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين وتعزيز العمل مع المجتمع المدني.

ودعا المبعوث الخاص، كوبيش، والمستشار الاتحادي، كاسيس، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، وحث جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما التقى المبعوث الخاص بالسفير رئيس قسم الأمم المتحدة في وزارة الخارجية السويسرية فرانك جروتر، ، مجدداً التأكيد على تقدير الأمم المتحدة لحكومة سويسرا لدعمها الفعال لعملية الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة من خلال استضافة عدد من الاجتماعات للمسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية. (وال- طرابلس)

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