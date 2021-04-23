دي مايو يؤكد التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في ليبيا

روما 23 أبريل 2021م (وال)- جدد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” التأكيد على التزام بلاده بتحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال عملية يقودها الليبيون وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال “دي مايو” في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة روما: “أكدنا الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة لدعم المرحلة القادمة من الانتقال المؤسسي”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد “دي مايو” على أهمية وصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى الأهداف ذات الأولوية، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية مصالحة فعالة.

وتابع “دي مايو” أن بلاده تعتبر تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار أولوية، بما في ذلك سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وإعادة فتح الطريق الساحلي. (وال- روما)

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