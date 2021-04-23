المنقوش تُشدد على ضرورة خروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا

روما 23 أبريل 2021م (وال)- شددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في وزارة الخارجية الإيطالية.

وأعربت المنقوش عن أملها في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا.

وأضافت أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.

ورحبت المنقوش بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي، معربة عن أملها في أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين. (وال- روما)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال