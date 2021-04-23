ديالي العراقية .. عبوات ناسفة تسفر عن قتلى و جرحى

أكدا مصادر أمنية في مدينة ديالي العراقية وقوع 3 شهداء من المواطنين و قوى الأمن و إصابة 4 آخرين في إنفجار لعبوتين ناسفتين من تنظيم داعش .

حيث ذكرت خلية الإعلام الأمني في المحافظة الشرقية : “في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالي ، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة”.

وأضافت أن “التفجير أدى إلى استشهاد مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين”، وفقاً لروسيا اليوم .

و تتوالى الأعمال و الهجمات الإرهابية على مناطق مختلفة من العراق ، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط كدس من العبوات الناسفة يضم بداخله الكثير من المواد المتفجرة، تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بياناً لها، بأن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة، عثرت على كدس للعبوات الناسفة في ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنة في محافظة الأنبار غربي البلاد”، وذلك بحسب موقع “سبوتنيك”.

وذكرت الخلية الإعلامية تفاصيل المضبوطات، حيث أوضحت أن “الكدس يحتوي على 145 عبوة محلية الصنع على شكل ألغام ضد الدروع، و145 صاعق تفجير و119 مسطرة تفجير، و119 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان “صفيحة” سعة 10 لتر، و5 عبوات محلية الصنع”، مؤكدةً تفجير الكدس من قبل مفرزة المعالجة.

وكانت قد عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الأحد، على كدس من العبوات الناسفة وصورايخ في محافظة الأنبار غربي العراق.

حيث أكدت المديرية في بيان لها، أنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث، لواء مغاوير القيادة من ضبط كدس يضم 16 قنبرة هاون 82 ملم و 8 عبوات ناسفة مختلفة و6 صواريخ جهنم، بالإضافة إلى صاروخ غراد في منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار. وهي من مخلفات داعش الارهابي”.

وأكد البيان أيضاً إلى “قيام مفارز هندسة القيادة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة”.

وقالت الخلية الإعلامية في بيانها المفصل، أنه “وفقاً لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات، الذي يقع غربي قاعدة “H3”.

وبيّنت أنه “بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الأمنية هناك، إلا أن قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة”.

The post ديالي العراقية .. عبوات ناسفة تسفر عن قتلى و جرحى appeared first on Souk Ukkaz News.

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