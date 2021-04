لقاح كورونا .. اتحاد الكرة السورية ينوي الحصول على الطعم

أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السوري لكرة القدم طلال بركات أن الاتحاد يعمل حالياً مع الحكومة للحصول على لقاح كورونا من أجل تطعيم كوادره.

حيث قال بركات في لقاء صحفي له أن “اتحاد الكرة يعمل على استباق الموسم الكروي المقبل، برفع كتاب عن طريق اللجنة الأولمبية السورية، للجهات المعنية، للحصول على لقاح كورونا ”.

و أوضاف : “سنطلب الحصول على اللقاحات حسب الأولوية المتبعة في التطعيم، وحسب الكميات المتوافرة من لقاح كورونا في البلاد”، وفقاً لأخبار الوطن .

و بالنسبة لآلية التوزيع ، أوضح بركات أن ”النادي الذي يضم لاعبا مصابا بكورونا، سيكون أكثر المتضررين بحال شارك اللاعب المصاب في اي مباراة”.

كما بين أنه ” في حال إصابة لاعب بالفيروس يردنا كتاب من النادي بأن اللاعب الفلاني مصاب بكورونا وتم عزله، ونتواصل مع ادارة النادي أولا بأول لنكون بصورة وضع اللاعب”.

هذا و أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، يوم أمس الخميس من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

في المقابل أعلنت بعض المصادر المطلعة في مدينة إدلب شمال سوريا ، وصول حوالي 54 ألف جرعة لقاح من قبل الصحة العالمية في إطار مبادرة كوفاكس .

حيث أوضحت المعلومات أن الصحة العالمية أرسلت إلى القطاع الصحي في المدينة 53 ألف و 800 جرعة من لقاح ( لم يذكرنوعه ) ، عن طريق معبر “جيلوه غوزو”، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وفقاً للأناضول .

و سيتم توزيع اللقاحات بداية شهر أيار / مايو القادم ، مع مراعاة الأولوية الصحية ( كبار السن ، أمراض مزمنة ، …) ، بدعم من منظمة الصحة في برنامج كوفاكس .

و يذكر أن حملة ” كوفاكس ” التي أطلقتها المنظمة تهدف إلى إيصال اللقاح لكافة مناطق العالم بحيث يضمن التوزيع العادل للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎

