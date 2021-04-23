رئيس مجلس السيادة السوداني يصل تشاد للمشاركة في تشييع “ديبي”

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له إلى العاصمة التشادية أنجمينا.

هذا وقد وصل رئيس مجلس السيادة ووفده المرافق للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، فضلاً عن تقديم واجب العزاء للشعب التشادي ولأسرة الفقيد، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.

ويرافق البرهان إلى العاصمة التشادية كل من وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، وعضو مجلس السيادة، الطاهر أبوبكر حجر، بالإضافة إلى وزير المالية، جبريل إبراهيم.

واستقبل البرهان ووفده في مطار إنجمينا، كل من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، جيمادوم تيرانيا، بالإضافة للقائم بأعمال السفارة السودانية بأنجمينا، والسفير التشادي بالخرطوم.

عقد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي” اجتماعًا اليوم الخميس في الخرطوم مع مبعوث فرنسا إلى السودان جان ميشيل دايموند، لبحث تطورات الأوضاع في تشاد بعد مقتل رئيسها إدريس ديبي الثلاثاء الماضي.

وأصدر مجلس السيادة السوداني بيانًا، ذكر فيه أن حميدتي اتفق مع المبعوث الفرنسي، على أهمية التنسيق والعمل معًا حتى تستقر الأوضاع في تشاد، وفقًا لموقع قناة (العالم).

وقال دايموند وفقًا لبيان المجلس، عن الأوضاع في جمهورية تشاد تؤثر على السودان والعكس صحيح، لذا فإن السودان وفرنسا يشتركان بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار تشاد.

ومضى في القول: “فرنسا داعمة للمجلس العسكري الانتقالي الذي شكل في تشاد، وتدفعه نحو العمل لقيادة التحول الديمقراطي السريع والآمن”.

وضرب المبعوث الفرنسي مثالًا بالسودان فيما يخص تجربة الحكومة الانتقالية المشتركة بين المدنيين والعسكريين، واصفًا إياها بالنموذج الناجح الذي يجب أن يكون ملهمًا لنجاح التشاديين، حسب قوله

في سياق متصل، وبعد الأحداث الدامية التي اندلعت في تشاد، صدر الخميس، بيان مشترك لكل من ليبيا السودان والنيجر، حول الوضع في تشاد.

وأكد السودان وليبيا والنيجر في بيانهم المشترك على متابعتهم باهتمام بالغ للتطورات الأمنية على الساحة التشادية، بحسب قناة 218.

وثمن البيان المشترك، الدور الهام للرئيس الراحل ادريس دبي في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة ومساهمته الفعالة في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا البيان، إلى “تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة مجددين التزامهم بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها”.

وأكد قادة السودان وليبيا والنيجر في بيانهم المشترك على تكثيف الجهود المشتركة لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار وإلى تفعيل اتفاق تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية.

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