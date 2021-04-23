الصحة السورية تسجل إصابات و وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيانها اليومي عن تسجيل 141 إصابة إضافة إلى 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة .

حيث أكّدت الصحة السورية تسجيل 13 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1496 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 141 حالة إصابة جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 21725 مصاب ، بينهم 15376 حالة شفاء .

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، أمس الخميس من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”.

وفي المقابل ، أعلنت بعض المصادر المطلعة في مدينة إدلب شمال سوريا ، وصول حوالي 54 ألف جرعة لقاح من قبل الصحة العالمية في إطار مبادرة كوفاكس .

حيث أوضحت المعلومات أن الصحة العالمية أرسلت إلى القطاع الصحي في المدينة 53 ألف و 800 جرعة من لقاح ( لم يذكرنوعه ) ، عن طريق معبر “جيلوه غوزو”، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وفقاً للأناضول .

و سيتم توزيع اللقاحات بداية شهر أيار / مايو القادم ، مع مراعاة الأولوية الصحية ( كبار السن ، أمراض مزمنة ، …) ، بدعم من منظمة الصحة في برنامج كوفاكس .

و يذكر أن حملة ” كوفاكس ” التي أطلقتها المنظمة تهدف إلى إيصال اللقاح لكافة مناطق العالم بحيث يضمن التوزيع العادل للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎

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