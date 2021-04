الخارجية الليبية تدعو إيطاليا لاستئناف مشاريعها في ليبيا

أرسلت وزارة الخارجية الليبية دعوات إلى الجهات و الشركات الإيطالية التي توقفت مشاريعها في الداخل الليبي ، من أجل استئناف العمل عليها .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن الخارجية الليبية أن الوزيرة نجلاء المنقوش بحثت المنقوش مع دي مايو “تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 ” .

و أوضحت ضرورة الإسراع في استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، والسعي من أجل الاتفاق على مشاريع جديدة ، في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة .

و أعربت النقاش عن ” أملها بإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا“.

كما تناول اللقاء “ملف الهجرة غير الشرعية ،و تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ، في ظل احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين”.

و في الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحركات من قبل الطرفين ، إذ نوه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بأن إيطاليا تعتبر تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أولوية، بدءًا من إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، والذي سيسمح باستعادة الروابط المدنية والتجارية الداخلية بين شرق وغرب البلاد، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وقال في تصريح للصحفيين إنه أعرب أيضاً خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا) مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش عن التقدير لالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ببدء عملية مصالحة وطنية فعالة، تفضل عملية اللامركزية الإدارية من اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة من قبل الدولة على الأرض.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “نحن على استعداد تام لدعم هذا الجهد في ليبيا، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية”.

كما أكدت مصادر حكومية أن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي أجرت زيارة للعاصمة الليبية طرابلس لبحث ملفات أبرزها الهجرة والأمن.

وبحسب مجلة “فورميكي” الإيطاليةالتقت الوزيرة الإيطالية نظيرها الليبي خالد مازن في الاجتماع الرابع في ليبيا بين أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة (القدس العربي).

