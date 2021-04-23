أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ليل أمس الخميس – اليوم الجمعة، في القدس، عن سقوط أكثر من مائة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جُرحوا نُقِل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحاً في صفوفها، واعتقلت 44 شخصاً في الاشتباكات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» لهب اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علناً للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و«حق التظاهر».

لكن هذه المظاهرة التي قامت بها حركة «لاهافا»، والتي هتف بعض أعضائها «الموت للعرب» بحسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية، وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة مظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعين شخصاً من العرب واليهود، تم تمديد توقيف 64 منهم.

وفي العاشر من الشهر الحالي كان قد تعرض طفل فلسطيني لإصابة بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاهه مما تسبب له بفقدانها.

حيث نقلت قناة المملكة عن مصادر إعلامية قولها إن “طفل اسمه عز الدين نضال البطش 13 عاما أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في العي نفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن “الطفل البطش فقد عينه؛ نتيجة إصابتها بشكل مباشر، في حين قال والده، إن ابنه أصيب أثناء وجوده داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة”.

The post أكثر من 100 جريح بمواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس appeared first on Souk Ukkaz News.

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