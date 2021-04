“للموت” يتعرض لانتقادات بعد مشهد صفع مؤخرة دانييلا رحمة

تعرض المسلسل السوري اللبناني “للموت”، والممثل باسم مغنية لانتقادات واسعة من الجمهور بعد مشهد صفع مؤخرة الممثلة دانييلا رحمة.

وظهر المشهد في الحلقة الثامنة من المسلسل، حيث يقوم الفنان اللبناني باسم مغنية الذي يؤدي دور (عمر)، بصفع مؤخرة مواطنته الفنانة دانييلا رحمة التي تؤدي دور (ريم)، عند التقائهما للمرة الأولى، وهو يقول: “ماني مصدق أيمت يجي بكرا لتيجي لعندي”، لترد عليه ريم: “أنت واحد حيوان”.

متابعو مسلسل “للموت”، اعتبروا أن المشهد يتضمن إيحاءً لا يمكن القبول به لاسيّما وأنه يعرض خلال الشهر الفضيل، مشيرين إلى أن “الصفعة” لم تضيف بعداً درامياً للمشهد.

كما أكّد بعض المتابعين أن المشهد لم يكن ليتأثر إذا تم حذف هذه الحركة.

الانتقادات التي طالت هذا المشهد، استدعت رداً من الفنان باسم مغنية الذي قال بتصريح صحفي له: إن “الممثل الحقيقي هو الذي يستطيع تقمص كل الأدوار”.

وأضاف مغنية: “أخذت عهداً على نفسي بتجسيد الشخصيات التي تترك بصمة على الساحة الفنية، وأردت أن أعطي الدور حقه، حتى أقنع الناس بهذه الشخصية، ومشهد الضرب يمثل (عمر)”.

لكن مغنية، قدم اعتذاره للجمهور عن المشهد، وأكّد احترامه الكبير لقدسية شهر رمضان، مبرراً ما فعله قائلاً: “لا أستطيع سوى تقديم الدور كاملاً حتى يقنع الجمهور. وربما يكون هنالك مشاهد أخرى جريئة خلال نطاق العمل الدرامي”.

وعن شخصية (عمر) التي يجسدها في “للموت”، قال مغنية: إن “الشخصية تشهد الكثير من التقلبات والتناقضات في الحلقة الواحدة، وهذا ما يجعل هذه الشخصية فريدة من نوعها”.

يذكر أن قصة العمل، تدور حول فتاتين هما (سحر) التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، و(ريم) وهي الفنانة دانييلا رحمة، عانتا في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم. ونشأتا سوياً داخل ملجأ الأيتام ثم هربتا منه واتفقتا على سرقة أموال الرجال الأغنياء.

وبعد زواج (ريم) من (هادي) التي يؤدي شخصيته الممثل السوري محمد الأحمد، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين (سحر) لتتصارع الأحداث بينهما.

العمل من إنتاج شركة إيغل فيلمز للإنتاج لصاحبها المنتج جمال سنان، من بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة واسم مغنية، والممثل السوري خالد القيش، ومحمد الأحمد، بالإشتراك مع الممثلين أحمد الزين وفادي أبي سمرا، ووسام صباغ، وكارول عبود وفيفيان أنطونيوس.

ومسلسل “للموت”، من كتابة ندين جابر و إخراج فيليب أسمر، وأدى تتر المسلسل المغني السوري ناصيف زيتون التي حملت عنوان “أوقات”.

The post “للموت” يتعرض لانتقادات بعد مشهد صفع مؤخرة دانييلا رحمة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ