تونس.. سلالة جديدة من “كورونا” لم يتم اكتشاف مصدرها حتى الآن

أكدت تونس على لسان وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، اليوم الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا “لم يقع إلى حد اللحظة اكتشاف مصدرها”، على حد تعبيره.

كما شدد وزير الصحة في تونس، على أن السلالة الجديدة “ليست السلالة البرازيلية ولا الجنوب إفريقية ولا البريطانية”، بحسب “العربية”.

ومن جهتها قالت جليلة بن خليل، الناطقة باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللجنة ستجتمع اليوم الجمعة أو غدا السبت لتقييم الوضع الصحي.

ولم تستبعد جليلة اتخاذ إجراءات جديدة من بينها إغلاق الحدود، كما أنها تستبعد فرض الحظر الصحي الشامل في تونس.

وبتاريخ الـ20 من أبريل الجاري، سجلت وزارة الصحة التونسية، 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1571 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت وزارة الصحة التونسية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9825، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 287061.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في الصحة التونسية ، الدكتورة جليلة بن خليل أن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

كما أكدت أن للجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح.

وشددت الدكتورة جليلة بن خليل، علي ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، محذرة من أنه إذا تواصلت حالة الاستهتار والقول ان انتشار الفيروس مجرد مؤامرة، فإن تونس ستبلغ السيناريو الكارثي الذي يتحدث عنه بعضهم.

من جانبها، وصفت اللجنة الوضع الوبائي في تونس بالخطير، وذلك بسبب الزيادة في عدد الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد الإصابات التي في حدود الـ23 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية فيها انتشار الفيروس مرتفع إلى المرتفع جدا.

وكشفت اللجنة عن تزايد عدد المرضى المقبلين على المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو الخاصة، وأن طاقة الاستيعاب في أسرة الإنعاش في بعض المناطق بلغت 100 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات.

هذا وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، في وقت سابق من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.

The post تونس.. سلالة جديدة من “كورونا” لم يتم اكتشاف مصدرها حتى الآن appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ