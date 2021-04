برشلونة يقتنص فوزاً مثيراُ بخماسية على ضيفه خيتافي

نتهى اللقاء الذي جمع نادي برشلونة وضيفه خيتافي بفوز البلوغرانا بخمسة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز .

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سلسلة الأهداف مبكراً ،عند الدقيقة 8 ،ليعادل بعدها خيتافي النتيجة بهدف عكسي سجله مدافع برشلونة الفرنسي كليمونت لينجليه عند الدقيقة 12،وعند الدقيقة 28 نجح البرسا في التقدم من جديد عن طريق سفيان تشاكلا بالخطأ في مرماه .

وعند الدقيقة 32 عاد ميسي لهز الشباك من جديد بإحرازه الهدف الثالث لفريقه ، وقلص خيتافي الفرق بعدما أحرز أونال هدفاً للضيوف في الدقيقة 69 ، وفقاً لما ذكر موقع بوابة الصفا .

وسجل رابع أهداف البرسا رونالد أراخو عند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني ، ليختتم الفرنسي أنطوان جريزمان خماسية البلوغرانا في الدقيقة 93 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه .

وفي سياق أخر أفاد تقرير صحفي إسباني، إلى أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، تبحث عن منزل آخر لعائلاتها خلال الأيام الجارية.

ومن المعروف أن عقد ميسي مع النادي الكاتالوني ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بشأن تمديد التعاقد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن أنتونيلا زوجة ميسي تبحث هذه الأيام عن منزل جديد في لبدة “عراف” القريبة من مدينة برشلونة كنوع من التغيير وإيجاد مكان راقٍ بعيدًا عن الزحام.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بحث زوجة ميسي مع منزل جديد في مدينة برشلونة، من شأنه أن يشير إلى أن البرغوث قد يجدد عقده مع الفريق الكاتالوني.

وأسهم ميسي بصورة كبيرة في قيادة برشلونة للتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، على حساب أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف نظيفة، سجل منها الأرجنتيني الثنائية.

وتحدثت مؤخرًا أنباء في الصحافة الإسبانية عن تحديد ليونيل ميسي شرطاً أساسياً من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني وتمديد عقده، وسط حديث عن بداية التحركات من الرئيس جوان لابورتا لتجهيز عرضه.

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، يطلب الأرجنتيني التعرف أولاً على مشروع برشلونة الرياضي للفترة المقبلة،ويشترط ميسي أن يوفر النادي الكاتالوني مشروعاً رياضياً مقنعاً يعيد الفريق لسكة الانتصارات محلياً وقارياً، حسبما أفاد (جول العربي).

