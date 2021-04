طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية ترتفع الى 14 طلب

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، اليوم الجمعة، عن تبلغه من قبل المحكمة الدستورية العليا بطلبين جديدين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبات ترشح إلى المنصب من: سنان أحمد القصاب، ومحمد يوسف رمضان.

وبذلك يرتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح الى منصب رئاسة الجمهورية الى 14 مرشح.

وكان أعضاء المجلس بدؤوا قبل يومين منح أصواتهم للمرشحين.

وينص الدستور على ضرورة حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في البرلمان، كي يقبل طلب ترشحه، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.

وفي الأمس أعلن صباغ، عن ترشح 5 أسماء لمنصب رئيس الجمهورية بينهم امرأة تدعى ناهد الدباغ.

وأعلن الصباغ في جلسة الأمس عن تبلغ المجلس أسماء المرشحين الخمسة من قبل المحكمة الدستورية العليا وهم: أحمد يوسف عبد الغني، وناهد أنور الدباغ، ومحمد صالح اسعد الحاج عبد الله، وعبد الحنان خلف البدوي، ومحمود أحمد مرعي.

وفي السياق، كانت المرشحة فاتن على نهار، قد تقدمت كأول سيدة سورية بطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية لرئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ ، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال صباغ إن:” مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”.

ويعد طلب السيدة فاتن نهار، وثالث طلب ترشيح يصل المجلس حتى الآن بالرغم أنها من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت المرشحة فاتن علي نهار إن هنالك العديد من الدوافع التي شجعتها على ترشحها نفسها لمثلك هذا المنصب، خاصةً وأنها السيدة الأولى التي تقدم على هذه الخطوة.

ووفقاً لــ “روسيا اليوم”، فإن نهار قالت: “إن تقدمها للترشح إلى ذلك المنصب يظهر للعالم أن سوريا بلد ديمقراطي وتستطيع المرأة فيه أن ترشح نفسها للمنصب”.

وتابعت المرشحة المستقلة التي لا تنتمي إلى أي حزب، حديثها عن ترشحها قائلةً: “أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب”.

أما فيما يتعلق بضمانها تأييد 35 نائباً في مجلس الشعب (البرلمان)، وهو الشرط الذي يحدده الدستور لقبول طلب الترشح، قالت فاتن علي نهار: “إنها تأمل بذلك، وإنها قامت بالخطوة الأولى الآن وهي أنها رشحت نفسها، وتسعى إلى ذلك التأييد”.

